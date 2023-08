Tem fome de quê? Lanchonete dá prêmio para quem comer ‘hambúrguer monstro’ em 20 minutos

Comer um hambúrguer de 1,5 kg em 20 minutos é o desafio proposto por uma lanchonete no litoral de São Paulo aos clientes mais vorazes. O prêmio para quem conseguir essa monstruosa façanha é o valor do combo consumido (R$ 80), mais um voucher de R$ 150 para consumir no local, de acordo com notícia do G1.

A ideia foi do empresário Kauê Costa Flor, de 20 anos, que resolveu adotar uma prática já comum na internet para gerar novos negócios, os famosos desafios que levam milhares de jovens a fazer coisas “monstruosas”.

Nesse caso, o maior risco é de uma indigestão, já que o lanche equivale a cerca de 10 hambúrgueres, além das fritas. A receita do monstro é descrita no desafio: São 10 carnes de 100g, 10 fatias de cheddar, pão brioche, maionese da casa e, em volta, meia porção de fritas supreme, com mais cheddar e bacon.

Desafio do hambúrguer monstro (Reprodução)

Segundo Costa, até agora quatro pessoas tentaram o desafio, que começou em 19 de julho, mas ninguém levou o prêmio. “Já chegaram a comer em 9 minutos, mas infelizmente, ou felizmente, não conseguiu comer a batata”, disse.

Para participar, é preciso entrar em contato com a casa, o Kauê Burger, com pelo menos 24h de antecedência e pagar os R$ 80 referentes ao combo. A antecedência é necessária para que o “Combo Monstro” esteja pronto quando o cliente chegar ao local. Para ajudar, a lanchonete disponibiliza uma água. “Porque ninguém é de ferro”, disse o empresário.

Kauê dá mais uma dica para quem pretende vencê-lo no desafio monstro: “O segredo é quem tem mais a barriga sem fundo, o segredo é comer rápido”, avisou.