Mulher revela dificuldade em chegar na hora ao trabalho por ter ‘cegueira do tempo’; “Estou cansada”

Embora não agrade muito aos superiores, principalmente quando são recorrentes, não são incomuns os casos em que uma pessoa chega atrasada ao trabalho, não é mesmo? E, tendo esta ideia em mente, é que trouxemos hoje o caso de uma mulher que viralizou no TikTok após postar um desabafo. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Em seu vídeo, a internauta esclarece que tem “cegueira do tempo”, que em linhas gerais corresponde a uma condição psicológica no qual um determinado indivíduo tem dificuldade de chegar no horário e isso em diversas situações, não limitada apenas ao trabalho. Também chamada de “cegueira temporal”, é bastante comum em pessoas com TDAH.

Junto do registro em inglês, a jovem escreveu: “Estou cansada de os direitos dos trabalhadores não serem priorizados neste país. E temos o direito de sugerir que deveria ser diferente”, afirma sobre o desejo de ser instaurada uma política mais flexível com respeito às jornadas de trabalho para pessoas com “cegueira temporal”.

Desde que foi compartilhado, além das milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“Trabalhei como gerente de varejo em uma cidade universitária; Cada funcionário tem uma janela de 15 minutos, qualquer coisa além disso precisa de uma ligação. NINGUÉM ABUSOU”;

“Você tem que ser proativo e definir alarmes. É possível, mas exige um esforço extra. Meu marido luta com isso devido ao seu TDAH”;

“Pergunta séria, quando você vai a um show ou precisa pegar um avião, você chega na hora?”;

“Como alguém com TDAH real que luta severamente com problemas de cegueira temporal, tive que me acomodar não trabalhando para os outros”;

“Vivemos em uma geração tão estranha”.

Veja, por fim, o vídeo que repercutiu no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

