Mulher morre intoxicada por beber água demais; entenda o que aconteceu

Uma mulher de 35 anos morreu após sofrer uma intoxicação por beber água demais em um dia de calor. Mãe de duas crianças, Ashley Summers viajava com os filhos e o marido para a região de Monticello, Indiana, Estados Unidos.

Com as temperaturas ultrapassando os 30ºC, ela teria sentido sintomas de desidratação e tomou quatro garrafas de água em aproximadamente 20 minutos, se sentindo mal logo depois.

Conforme informações da Revista Crescer, a mulher então passou a ter tonturas e uma forte dor de cabeça, desmaiando ao chegar em casa. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu.

O irmão de Ashley conversou com a emissora de televisão local e relatou que a irmã sempre gostou de estar em contato com a água e com o lago. “Quando minha outra irmã ligou estava completamente destruída. Ela disse que Ashley estava no hospital com um inchaço no cérebro e que os médicos não sabiam o que tinha causado”.

“Disseram que ela bebeu 2 litros de água em 20 minutos. É o que deveríamos beber em um dia inteiro. Foi um choque para todos quando soubemos da toxicidade da água”, declarou o irmão.

Beber água de mais mata?

A intoxicação ou o envenenamento por água pode acontecer em casos de uma pessoa beber muita água em pouco tempo. Em casos raros, pode ser fatal por conta da interferência no equilíbrio de eletrólitos no corpo.

Embora seja rara, a ocorrência pode levar a morte caso uma pessoa beba quantidades excessivas de água, o que pode acontecer em competições de beber água e até mesmo durante longos períodos de exercício físico intenso.

Os principais sintomas incluem mal-estar geral, cãibras musculares, dor, náusea e dores de cabeça.

Leia também: Mulher é criticada por manter contato com o pai após ele dar em cima da sua melhor amiga