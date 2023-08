Mulher é obrigada a revelar segredo sobre sua vida sexual após questionamento de amiga

Uma jovem de 26 anos viu sua vida sexual se tornar o tema principal de uma conversa com uma de suas melhores amigas. No entanto, para ela, os questionamentos da amiga acabaram se tornando invasivos e quase a forçaram a revelar um segredo sobre seu relacionamento.

Desabafando no Reddit, a jovem conta que seu relacionamento com o parceiro tem uma peculiaridade que eles decidiram não revelar a amigos e familiares. No entanto, desde que uma de suas amigas passou a morar com o casal, as coisas se tornaram complicadas e seu segredo pode estar em risco.

De forma anônima, a jovem conta que mora com seu companheiro e recentemente com uma amiga, que passou por problemas financeiros e foi temporariamente morar com o casal. Como ela segue as regras da casa, eles não viram problemas em recebê-la.

“Uns dias atrás ela me puxou para conversar e me questionou se eu e meu parceiro realmente namoramos, ou se estamos fingindo. Ela disse que nunca nos vê fazendo coisas de casal como beijos, carinhos e até mesmo dividir um único quarto”.

“Nós somos assexuais, mas não contamos a ninguém sobre isso. Ainda assim, a conclusão e a pergunta feitas por ela foram invasivas”, afirma.

Elas discutiram

Seguindo seu relato, a jovem conta que a amiga acabou desistindo do assunto, mas dias depois voltou a chamá-la para conversar por “estar preocupada”.

“Ela disse que fiquei defensiva e mal-humorada quando ela mencionou minha vida sexual. Eu nem notei isso porque sou autista e tenho alexitimia, então não sou boa em reconhecer emoções em mim mesma e expressá-las”.

“Ela perguntou se era algo referente a religião, já que sou judia, e eu disse que sim para encerrar o assunto, mesmo não tendo qualquer ligação com isso. Falei também que não era da conta dela e que não queria mais falar sobre isso”.

“Minha amiga disse que fui rude enquanto ela apenas tentava cuidar de mim e eu entendo sua situação porque ela foi ‘vítima da cultura da pureza’ e estava tentando se certificar de que eu não estava sendo pressionada. Mas não gosto de falar sobre o tema e é só isso”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, o assunto é somente da conta dela e de mais ninguém.

“Diga a ela para cuidar de seus próprios problemas”, comentou uma pessoa.

“Ela fez perguntas invasivas a você e você que foi rude ao responder que não quer falar sobre o assunto? Você não agiu errado”, finalizou outra.