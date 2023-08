Jovem se sente culpada por usar top esportivo após crítica do namorado e recebe alerta: ‘Essa atitude não é boa’ (Reprodução/Pixabay - xusenru)

Uma jovem de 17 anos usou o Reddit para desabafar a respeito de uma situação com o namorado, da mesma idade. De acordo com a adolescente, ela foi criticada pelo parceiro ao usar um top esportivo enquanto fazia calor. Após terminar o texto, por meio do usuário u/Particular-Net8330, recebeu mensagens de alerta na rede social.

“Estamos namorando há alguns meses. Temos discussões de vez em quando, mas sempre tento entender seu ponto de vista e resolver as coisas.”, contextualizou a jovem.

“Ontem à noite, estávamos caminhando juntos depois da academia e decidi tirar minha camiseta e continuar andando, apenas vestindo um top esportivo normal (estava cerca de +30 graus célsius). Percebi que ele estava um pouco confuso, mas não disse nada, então não pensei muito nisso”, continuou.

Código de vestimenta?

Segundo a jovem, na mesma noite seu namorado a enviou uma mensagem dizendo ter sido coisa de “vadia” usar seu top, pois não aprovava o tipo de vestimenta. Em seguida, apontou que sua parceira usava tops muito reveladores em diversas ocasiões.

“Ele não disse nada maluco e depois se desculpou por suas palavras, mas me senti um pouco envergonhada posteriormente. Realmente não acho nenhuma das minhas roupas muito “vadia”, considerando que ainda sou menor de idade”, desabafou.

“Também gostaria de acrescentar que moro na Europa Oriental e as regras tácitas sobre roupas aqui parecem mais rígidas do que na América”, finalizou o texto na plataforma.

Veja mais:

Alerta na web

Após ter compartilhado o texto, diversos internautas ficaram alarmados pelo termo utilizado pelo namorado a se referir às roupas de sua parceira. Além disso, também criticaram sua fala sobre aprovar as vestimentas da parceira.

“Vadia” é um sinal de bandeira vermelha. Além de ser controlador, revela muito sobre sua atitude em relação às mulheres, e essa atitude não é boa”, escreveu um internauta.

“Eu recomendaria ter uma conversa sobre definição de limites com ele o mais rápido possível. Não cabe absolutamente a ele controlar suas escolhas de roupas (ou QUALQUER escolha). O último cara que fez isso comigo acabou ‘quebrando os ossos’, então o comportamento controlador deve ser colocado em xeque imediatamente. Se ele ficar bravo porque você estabeleceu limites, considere deixar o relacionamento. Eu gostaria que alguém tivesse me dito o que procurar quando eu era jovem como você. O comportamento dele é [sinal de bandeira vermelha]”, escreveu outra pessoa.