Internauta revela ter confrontado namorado por ele nunca ter dinheiro mesmo trabalhando

Um internauta, de gênero não especificado, usou o Reddit para desabafar a respeito da relação de seu namorado com o dinheiro. De acordo com ele, foi necessário confrontar o parceiro. Ao final, o rapaz decidiu tomar uma decisão.

“Meu namorado nunca parece ter dinheiro apenas uma semana após o dia de pagamento. Vivemos com os pais dele e deveríamos estar economizando para o depósito da casa, então não há muito para pagar aluguel, contas etc”, iniciou o texto, por meio do usuário u/prawncocktailquaver.

“Eu sei que ele gosta de colocar algum dinheiro em várias apostas e jogos de cassino online, mas me garantiu que não é muito ou com muita frequência. Depois de alguns meses dele me pedindo dinheiro para gasolina (eu não dirijo) apenas uma semana após o dia do pagamento, o confrontei sobre por que não tem dinheiro”, continuou.

Leia mais um relato:

Fin(s) lucrativos

Segundo o internauta responsável pelo relato, seu parceiro não foi capaz de dar uma resposta direta. Sendo assim, apelou por um método um pouco mais além para se certificar.

“Pedi para ver seus extratos bancários (já que seus gastos frívolos estão afetando nosso futuro). Ele disse que não se sentia confortável em mostrá-los para mim, então coloquei isso no fundo da minha mente e tentei seguir em frente”, desabafou.

No entanto, não houve descanso até que o acesso aos extratos bancários fossem, de fato, verificados.

“A mesma coisa aconteceu por mais alguns meses, então eu (sem seu conhecimento) verifiquei seu aplicativo de apostas para ver se ele perdeu quase três meses de salário este ano em várias apostas e jogos de cassino online”, continuou.

De acordo com o internauta, ao confrontar o parceiro, ele mostrou-se arrependido e afirmou que excluiria sua conta da plataforma de apostas online.