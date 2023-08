Homem recebeu cerca de 360 vezes seu salário por engano e se recusa a devolver; quase R$ 500 mil

O que você faria caso recebesse cerca de 360 vezes o valor real de seu salário por engano? Se este questionamento te despertou curiosidade, saiba que foi justamente o que aconteceu com um homem húngaro. Vamos entender melhor este caso?

Segundo detalha o portal Meganoticias, o trabalhador, cuja identidade não foi revelada, foi contratado para trabalhar durante o período da primavera na Europa — entre os meses de março e junho — no entanto, como não atingiu a performance desejada, foi demitido após o primeiro mês.

A confusão no caso do homem

O grande problema aconteceu no pagamento do mês trabalhado e isso porque o homem pediu que os 92.549 florins que teria para receber fossem depositados em uma conta na Áustria e, ao realizar o depósito correspondente, o funcionário da empresa não notou que a quantia na verdade estava convertida à euros, o que neste caso facilmente soma quase R$ 500 mil no câmbio atual.

Em declaração enviada à veículos de comunicação local, o Ministério Público da Hungria afirmou que o ex-trabalhador sacou “uma grande quantia em dinheiro de um caixa eletrônico e depois transferiu milhares para outra conta bancária”.

Agora, como afirmou não ter acesso à sua conta bancária e consequentemente não ter reembolsado o valor à empresa, o sujeito está sendo processado por “apropriação indébita”. O caso não teve desfecho até o encerramento deste conteúdo.

