Hope é um cachorrinho marrom e branco que passou por uma situação fazendo jus ao nome. Traduzido do inglês, “hope” significa esperança, sendo exatamente a responsável pela reviravolta na vida do cãozinho. Relato extraído do portal The Dodo.

Hope foi encontrada no final do ano passado em uma caixa abandonada próxima a um complexo de apartamentos. Ao ser encontrada, estava magra e desidratada. Sua sorte bateu na porta quando um homem a notou e contatou o Critter Corral Puppy Rescue (KCCPR), uma instituição de cuidado de cães.

Assim que a equipe de resgate chegou ao local, os integrantes se emocionaram.

“Ela claramente foi mantida assim por algum tempo”, disse Cindy Simmons, coordenadora de mídia social da KCCPR, ao The Dodo. “Não apenas algumas horas ou mesmo alguns dias.”

Hope foi morar com os cofundadores da instituição animal após alguns dias no veterinário. “Ela ainda estava curvada neste ponto por ter sido mantida em confinamentos tão pequenos”, disse Simmons. “Apesar de seu passado e de sua situação atual, ela estava indo muito bem!”

Filhote de cachorro passa por transformação após ter sido trancado em caixa (Reprodução/Reprodução/KREITZER'S CRITTER CORRAL PUPPY RESCUE)

Processo de transformação e selo de esperança

O animal recebeu o tratamento necessário para se recuperar, por meio de alimentação regular, tratamentos médicos e outros reparos na vida do animal. Com o tempo, a mudança de Hope era notável.

“Assistir a transformação de Hope foi como ter momentos de mãe orgulhosa repetidamente”, disse Simmons. “[Foi] como assistir a um verdadeiro milagre ganhar vida bem na sua frente e ter tanto orgulho de desempenhar qualquer papel positivo nele.”

Após dois meses, Hope finalmente encontrou um lar definitivo e teve sua vida completamente mudada. Atualmente, o animal segue recebendo todo cuidado e carinho merecido desde o princípio. Com o selo de “esperança” cravado no nome, ela agora segue protegida e amada por uma família de verdade.