A maneira perfeita de cortar cebolas sem derramar uma lágrima

Aprecia o sabor das cebolas, mas detesta chorar enquanto as corta? Compreendemos perfeitamente o seu dilema.

Felizmente, há um truque que pode utilizar para cortar cebolas sem deixar cair uma única lágrima sequer.

O hack foi compartilhado por Minoo Mahdavian no Instagram e é uma virada de jogo para todos os gourmets, como detalhado pelo site The Sun.

Minoo disse que aprendeu hack com sua mãe e não cortou uma cebola de outra maneira desde então.

Ela disse: “Você sabia que se você não cortar a raiz de uma cebola, não derramará uma única lágrima? É verdade!

“Cebolas são surpreendentemente um dos meus vegetais favoritos para cortar, e é por causa desse truque”.

“Sinceramente, faço isso há tanto tempo que esqueci que outras pessoas derramaram lágrimas ao cortar cebola.”

Tudo o que você precisa fazer é descascar a cebola e cortá-la ao meio e depois cortar cada metade separadamente - evitando a raiz.

De acordo com a Healthline , as cebolas nos fazem chorar porque liberam um certo gás .

Este gás é irritante para os nossos olhos, por isso produzimos lágrimas para ajudar a limpá-lo e protegê-los - quanto mais você sabe!

Depois de compartilhar o truque no Instagram, outros fãs de comida ficaram surpresos por nunca terem experimentado o método antes.

“Definitivamente preciso tentar isso”, comentou um.

Um segundo disse: “Nunca soube! Estou tentando este!”

Enquanto isso, outros gourmets compartilharam alguns truques pelos quais juram.

Um deles disse: “Essa é uma ótima dica, outro truque valioso é sempre colocar a cebola com o lado cortado para baixo, pois é a liberação da enzima no ar que faz você rasgar. 10 minutos no freezer também funciona.”

Alguém sugeriu manter as cebolas em água fria por 10 minutos antes de usar, e outro pensou que cortá-las e armazená-las na geladeira era a chave. Confira: