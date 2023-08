Qual é a dimensão do impressionante “monstro galáctico” fotografado pelo Telescópio Espacial Hubble?

Apesar de ter um sucessor que supera em muito suas capacidades, o Telescópio Espacial Hubble continua sendo uma ferramenta impressionante para explorar as profundezas do cosmos. O observatório orbital da NASA e da ESA (Agência Espacial Europeia) capturou imagens no final de julho um surpreendente “monstro galáctico” do qual vamos falar.

É um aglomerado de galáxias cientificamente chamado de eMACS J1353.7+4329. Está a cerca de 8.000 milhões de anos-luz da Terra. É um dos mais massivos conhecidos, pois contém milhares de galáxias agrupadas em seu entorno.

Os especialistas dizem que foi formado pela fusão de dois aglomerados de galáxias menores. Esta união ainda está em curso e é responsável pela grande quantidade de gás e poeira que se observa em todo o raio da aglomeração galáctica.

Foi descoberto em 2012 por uma equipe de astrônomos liderada por H. Ebeling do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre em Garching, Alemanha. A equipe usou o telescópio espacial Hubble para observar o aglomerado e descobriu que ele contém milhares de galáxias. É extremamente massivo, estima-se que seja equivalente a 100 bilhões de sóis.

Imagen: Hubble | A iniciativa "Monsters in the Making" do Telescópio Espacial Hubble captura dois aglomerados de galáxias prestes a se fundirem

Quanto mede?

Possui um surpreendente diâmetro de cerca de 3 milhões de anos-luz, o que o torna um dos mais massivos aglomerados de galáxias conhecidos.

Nem todos podem saber, mas o Telescópio Espacial Hubble tem um site oficial e um blog, onde são compartilhados todos as novas descobertas e conquistas documentadas pelo aparelho.

Em sua mais recente publicação, vemos um impressionante retrato de uma formação impressionante que se qualifica para a iniciativa “Monsters in the Making”, pois aqui vemos pelo menos dois aglomerados de galáxias em processo de fusão para criar, portanto, um monstro cósmico.