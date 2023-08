Noiva é criticada por expulsar o irmão no meio do seu casamento

Uma noiva decidiu buscar apoio no Reddit depois de ser criticada por expulsar um de seus irmãos durante a celebração de seu casamento. Para ela, a atitude foi justificada uma vez que o irmão se recusou a seguir o que foi solicitado.

Sem se identificar, a noiva, de 31 anos, conta que tem dois irmãos mais velhos, Josh, de 41, e Jason, de 35. O relacionamento entre ela e Josh sempre foi de maior proximidade e cuidado, enquanto com Jason as coisas são diferentes e os ânimos mais exaltados.

“Josh tem dois filhos, um de 17 anos e outra de 9, enquanto Jason tem gêmeos de 3 anos. Eu amo todos os meus sobrinhos, mas ainda assim eu e meu noivo optamos por um casamento sem filhos”.

“Mandamos os convites meses atrás e Josh perguntou na mesma hora se seu filho mais velho poderia ir. Como ele faria 18 anos uma semana após o casamento, nós concordamos. Ele inclusive foi convidado para ser um dos padrinhos”.

“Até algumas semanas antes do casamento, Jason não me procurou para falar sobre seus filhos, então eu achei que eles já tinham conseguido uma babá para os meninos. Porém, no dia da cerimônia, encontrei minha cunhada acomodando os meninos ao lado dela. Fiquei extremamente irritada e exigi a presença deles na sala em que eu estava me arrumando”.

Ela expulsou os dois!

Seguindo com seu relato, a noiva conta que questionou o motivo do irmão ter levado os filhos ao casamento, ao que ele argumentou que o filho de seu outro irmão pode ir, então os deles também tinham esse direito.

“Acontece que o filho do meu irmão mais velho não é uma criança! Eles então disseram que não conseguiram uma babá para a data e que toda a rede de apoio estaria no casamento, mas isso não era desculpa porque se tivessem me procurado eu teria ajudado eles”.

“Eu então falei que eles foram desrespeitosos comigo e com meu companheiro e que deveria ter nos procurado antes de tomar qualquer decisão. Então falei a eles para irem embora. Meu marido me apoiou, mas meus pais ficaram extremamente irritados”.

Leia também: Mulher chega em casa e encontra a vizinha e os filhos aproveitando sua piscina

“Meu pai quase não quis me levar ao altar e minha mãe parou de falar comigo. Por outro lado, meu irmão mais velho e meu marido me apoiam. Eu agi errado?”, questiona a noiva.

Para os usuários do Reddit, a regra era clara e o irmão dela simplesmente a ignorou.

“Eles foram contra as regras e ainda te desrespeitaram no dia do seu casamento. Era o seu dia e eles não seguiram as suas orientações. Você não está errada”, comentou uma pessoa.

“Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Engraçado como manipulação não funciona com pessoas que sabem colocar limites”, comentou outra.