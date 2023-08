Nem Elon Musk e Bill Gates juntos poderiam pagar o preço real do planeta Terra, revela um astrofísico

Em um exercício surpreendente de curiosidade científica, o renomado astrofísico Greg Laughlin, da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, realizou um cálculo intrigante: o preço real da Terra, um número que nem mesmo a soma dos patrimônios de Elon Musk e Bill Gates poderiam alcançar.

Embora a ideia de vender a nossa casa pareça descabida e sem precedentes, Laughlin procurou criar consciência sobre o valor e a importância de proteger o nosso mundo, como explica o Computer Hoy.

Para determinar o valor monetário da Terra, o astrofísico considerou diversos fatores cruciais que influenciam a habitabilidade e as condições dos planetas no universo. Entre esses fatores estão o tamanho, a massa, a temperatura e a idade do planeta. Cada um deles foi cuidadosamente analisado e ponderado na sua fórmula para obter uma estimativa do custo do planeta.

Quanto vale a Terra?

Surpreendentemente, o resultado obtido foi surpreendente: A Terra foi avaliada em 5.000.000.000.000.000 dólares, ou seja, cinco quatrilhões de dólares. Esta impressionante quantia torna o nosso planeta o mais valioso do Sistema Solar, deixando nosso vizinho mais próximo, Marte, com uma modesta avaliação de apenas 16.000 dólares, enquanto Vênus mal alcançou um valor inferior a um centavo.

Terra

É essencial enfatizar que o propósito por trás deste cálculo não é incentivar a comercialização de planetas, mas sim, criar consciência sobre o valor intrínseco da Terra e a importância de preservá-la. Atribuir um valor monetário pode ajudar as pessoas a compreender quanto preciosa é a nossa casa no universo.

No entanto, o verdadeiro valor da Terra vai além de qualquer quantia em dólares. Nosso planeta é rico em biodiversidade e tem a capacidade de sustentar a vida em todas as suas formas. Esta riqueza natural a torna imensamente valiosa, muito mais do que outros planetas, como Marte ou Vênus, que carecem das condições necessárias para abrigar a vida.