Mulher que tinha chave da casa da vizinha ajuda a desvendar crime; pessoas do bairro perceberam sinais

Uma vizinha ajudou a descobrir um crime cometido em uma casa no bairro Los Angeles, em Barretos, São Paulo. A mulher, que tinha a chave da casa de uma moradora, foi fundamental para que a descoberta trágica fosse feita.

De acordo com o portal ClickPB, vizinhos estranharam ao perceber que um dos imóveis da rua estava trancado e que a dona não era vista há quase uma semana.

A casa era de Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud, de 62 anos, que desapareceu e não podia ser contactada pelo celular.

De acordo o boletim, a vizinha que tinha a chave da casa permitiu a entrada de um investigador da Polícia Civil foi no local. Ele percebeu que a terra do jardim no quintal da residência estava remexida e, ao verificar, encontrou o corpo da vítima.

Nilza estava morta e enterrada no jardim da própria residência e o telefone celular da vítima não foi encontrado.

No boletim de ocorrência, as autoridades registraram que alguns vizinhos perceberam a presença de um homem desconhecido em frente à residência no último sábado (29), mas nada além disso chamou a atenção.

A filha e um sobrinho da vítima estiveram na residência, mas afirmaram que não mantinham contato regular com ela e por isso não puderam fornecer mais informações.

O corpo de Nilza foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil investiga o caso.

