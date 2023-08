Mulher grávida é julgada por se recusar a ficar de pé em transporte e ceder assento a outra pessoa

Uma mulher gestante, de 25 anos de idade, revelou ter sido julgada por passageiros de um ônibus, após não ceder seu lugar a outra mulher no transporte. De acordo com ela, a multidão chegou até mesmo a virar a cabeça para sua atitude. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Upper-Argument-271 .

“Estou grávida de sete meses e peguei o ônibus na semana passada. (Provavelmente um bom momento para acrescentar, não pareço grávida, não tenho barriga e, para a maioria, provavelmente pareço um pouco acima do peso). Eu estava sentado nos assentos prioritários dobráveis, pois todos os outros assentos estavam ocupados e não consigo subir e descer as escadas facilmente”, iniciou o relato na plataforma.

“Mais ou menos na metade da minha jornada, uma mulher mais velha entrou no ônibus. Ela não era idosa, mas também não era jovem e anunciou em voz alta que precisava de um assento”, continuou o texto.

Leia mais outro relato do Reddit:

Julgamento no transporte

De acordo com a autora do relato, nenhum dos que estavam presentes se levantou para a mulher se sentar. No entanto, um homem ao lado da internauta a avistou que seria necessário ceder seu lugar à outra passageira.

“Eu tive um confronto, então inicialmente o ignorei até que ele disse de novo e todos estavam olhando para mim”, desabafou.

Embora a moça gestante tenha afirmado que havia razões para estar sentado naquele lugar e não iria se mexer, acabou sendo julgada pela multidão.

“As pessoas começaram a reclamar e balançar a cabeça para mim. Outra pessoa no ônibus disse que a outra mulher provavelmente precisava mais do que eu, então eu deveria ter cedido o meu lugar”, finalizou o texto na plataforma.