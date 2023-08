Mulher culpa amiga após seu marido assediá-la: ‘Começou a gritar comigo’

Uma mulher, de 26 anos de idade, usou o Reddit para desabafar sobre ter tido cobrada por uma reação diferente da amiga, após ser assediada em festa. De acordo com o relato feito no Reddit, por meio do usuário u/Petite_Curious, o clima ficou tenso na ocasião.

“Sou amiga de Celia há cerca de 10 anos. Ela se casou com seu marido Mike há um ano. Eu e Mike nos damos bem, ele é um cara legal e parece tratá-la bem”, iniciou o relato na plataforma.

“Ontem à noite, Celia, Mike e eu fomos convidados para a festa de um amigo para comemorar uma boa notícia. Eu não bebo álcool, mas Mike ficou bastante bêbado e Celia bebeu pouco”, continuou. “Eu estava usando um vestido curto com salto e em algum momento Mike, completamente bêbado e rindo com outros amigos puxou meu vestido para cima e começou a comentar sobre minha calcinha.”

Reação inesperada

Após Mike ter agido da forma descrita, a autora do relato revelou ter ignorado, pois ele estava bêbado. Em seguida, disse: “Bem, vamos ver como ele vai reagir quando ficar sóbrio”.

Após a reação da mulher Celia começou a gritar com ela e cobrou uma reação diferente da amiga. Em seguida, questionou a autora do relato se teria gostado da atitude de seu marido. “Não gostei nem um pouco desse comentário”, revelou.

“Eu disse a ela que ele está completamente bêbado, então não é grande coisa. E se há alguém com quem ela deveria estar brava, não sou eu”, disse a mulher, que finalizou o relato dizendo ter se retirado do local.

Na plataforma, diversos internautas deram suas impressões sobre o ocorrido. “Algo que a violou aconteceu, mas também o pegou desprevenido. Você conseguiu racionalizar que essa pessoa era seu amigo e estava embriagado. Se fosse um estranho - eu esperaria uma reação diferente. A raiva e o ciúme de Celia são direcionados à pessoa errada”, disse um internauta.

Uma internauta ainda revelou que sua reação seria um “tapa na cara” de qualquer homem que levantasse seu vestido. O homem ainda foi criticado pelo seu comportamento.

“Eu não acho que isso se qualifique como ‘não é grande coisa’ só porque ele estava bêbado”, comentou um usuário, se referindo à fala da autora. “Seu comportamento não foi legal e ele merece a ira de sua esposa (não você).”