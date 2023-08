Homem acusa amiga de ser a culpada por sua irmã estar em cadeira de rodas

Um rapaz de 24 anos de idade revelou em um fórum da internet ter acusado a amiga de ser a responsável pela própria irmã ser paraplégica. De acordo com ele, houve uma razão pela qual disparou o comentário.

“Eu sou autista, então eu realmente não entendo muito bem as pistas sociais e o que aconteceu hoje me fez pensar se eu sou um idiota”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/AITAthrow4auati.

“Minha amiga Jessica, de 26 anos, é uma motorista imprudente. Há cerca de duas semanas, sofreu um acidente de carro com sua irmã e como resultado sua irmã ficou paraplégica. Porém Jessica está estável e não teve nenhuma consequência”, continuou.

Comentário acerca do acidente.

De acordo com o autor do relato, tudo começou enquanto estavam reunidos com pessoas conhecidas e o assunto veio à tona. Foi a oportunidade para lançar a acusação na roda, segundo sua perspectiva para o momento com os amigos.

“Hoje estivemos com um grupo de amigos, incluindo a Jéssica, falando sobre o check-up regular dos carros e implementando medidas de segurança para diminuir acidentes de trânsito”, escreveu na plataforma,

“E o tópico do acidente de carro de Jessica apareceu e ela disse algo como [se o acidente] fosse para ser e ela está muito triste por sua irmã. Para ser honesto, não pude segurar a vontade de dizer que não era para ser. Se ela regularmente verificasse os pneus, sua irmã estaria completamente bem, mas por causa de sua ignorância, ela a deixou paralisada”, desabafou.

“Ela começou a chorar e todo mundo me chamou de idiota por ser mau, mas acho que não disse algo errado. Especialmente o acidente de carro era 95% evitável se ela verificasse a pressão dos pneus”, finalizou o texto.

