Golpe de sorte: mulher encontra casaco raro da Dior em brechó por menos de R$ 50

Uma usuária compartilhou no Reddit um achado único que ela classificou como “um grande golpe de sorte” enquanto visitava um brechó em busca de algumas peças por um preço mais em conta.

Ela disse no Reddit que costuma buscar novidades e bons preços nos brechós, mas jamais imaginaria que fosse se deparar com um casado Christian Dior dando sopa em uma dessas lojas de estoque, e muito menos que ele custaria apenas US$ 10,75 (pouco mais de R$ 50), praticamente o preço de uma camiseta.

A peça em questão era um casaco de pele vintage da cor bordo. Quando viu, ela o achou lindo e tomou um grande susto quando foi conferir a etiqueta e se deparou com a marca da grife francesa atestado a procedência da peça.

Casaco da Dior (Reprodução/Reddit)

“Na verdade, engasguei quando vi as fotos”, escreveu uma usuária da rede, também espantada com a sorte da mulher.

Algumas usuárias fizeram questão de vasculhar as grandes lojas para comparar o casaco e descobrir seu preço real e ficaram ainda mais espantadas quando se depararam com a informação. A peça foi encontrada à venda por cerca de US$ 3, 1 mil, ou algo em torno de R$ 15 mil.

“Que achado impressionante e inacreditável!”, postou uma internauta.

Uma usuária vasculhou as redes e descobriu um site alemão que vende uma peça semelhante e na descrição diz ser um casaco feito a partir da pele da raposa polar

“Se eu fosse solteira, casaria com esse casaco”, brincou outra usuária.