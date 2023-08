Chupão desencadeia AVC em mulher de 35 anos horas depois da relação sexual; entenda

Você pode até achar que uma mordidinha no pescoço tem apenas como consequência uma marca, mas não é o que aconteceu com uma mulher dinamarquesa de 35 anos. Após receber um famoso “chupão” no pescoço, ela foi parar no hospital.

Na maioria dos casos, uma mordida de amor é simplesmente um lembrete de um encontro quente. Mas, em casos raros, dar um chupão em alguém pode desencadear em um derrame, como no caso da dinamarquesa.

Segundo o The Sun, em 2015, a dinamarquesa começou a sentir uma “fraqueza do lado direito” após ter tido uma relação sexual. E o mais impressionante é que os testes mostraram que ela sofreu um pequeno AVC (Acidente Vascular Cerebral) 12 horas depois de receber uma mordida no lado esquerdo do pescoço, resultando em “uma lesão na artéria carótida e na formação de um coágulo”.

Este não é o primeiro caso em que um chupão desencadeia uma reação

O portal britânico relatou que um garoto da Cidade do México, de 17 anos, faleceu após levar um chupão. “Os médicos acreditavam que a sucção do chupão resultou em um coágulo de sangue, que viajou para o cérebro do jovem e causou um derrame”, relataram.

Além desses dois casos, também foi registrado o derrame quase fatal em uma neozelandesa de 44 anos. De acordo com um estudo de 2010 publicado no New Zealand Medical Journal, um chupão teria desencadeado o derrame.

Os pesquisadores da época chamaram a cadeia de eventos de “um fenômeno raro”.

