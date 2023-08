VÍDEO: Homem pelado em cima de carro causa pânico em mãe e filha

Um homem totalmente sem roupa foi o protagonista dos momentos de pânico de uma mãe que dirigia um carro com sua filha criança dentro.

De acordo com o Publimetro, o homem subiu no teto do veículo expondo suas partes íntimas e com uma pedaço pontiagudo de madeira.

O evento ocorreu na manhã da última terça-feira em uma das ruas da cidade de Copiapó, no Chile. Segundo o Capitão Marco Cornejo, o ataque aconteceu por volta das oito horas da manhã e o homem envolvido sofria de transtornos mentais.

O homem foi detido por dois estranhos e imobilizado até ser preso por pelos danos que causou aos veículos e pelo crime de atentado ao pudor. Até o momento o sujeito não foi identificado por não fornecer informações, pois não fala.

La angustia de una madre y una hija.



Final feliz. pic.twitter.com/1riHicITrK — D я e SS 🔥 (@DRESTRUM__Pl) August 1, 2023

