Vídeo: homem é flagrado ‘surfando’ em teto do carro em movimento em Uberlândia Imagem: reprodução redes sociais

Um vídeo gravado na Avenida Sideral, em Jardim Ipanema, Uberlândia (MG) e que viralizou na internet na última segunda-feira (31) mostra um homem saindo de um carro em movimento e indo para cima do veículo, simulando uma prancha de surfe.

No vídeo, que você confere a seguir, é possível notar que o rapaz, que não foi identificado, era o motorista do veículo, que perdeu o controle e fez movimentos perigosos em virtude do ocorrido. A ação é considerada crime de trânsito e segundo a Polícia Militar (PM) pode acarretar em prisão.

LEIA TAMBÉM: Brasil empata com Jamaica e se despede da Copa do Mundo Feminina

Assista ao vídeo:

Homem foi flagrado "surfando" em cima do carro que ele dirigia em Uberlândia. pic.twitter.com/TfDX5TJWYc — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 31, 2023

A ação não foi informada à PM, por isso o boletim de ocorrência não foi registrado. Contudo, em entrevista ao g1 local, as autoridades informaram que a infração se encaixa em dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Artigo 308: “Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada”;

Punição: Considerado crime de trânsito, tem como pena prevista detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos.

Artigo 169: “Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança”;

Punição: Infração, com multa de R$88,38.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mulher de fazendeiro vítima de queda de avião morre horas após o enterro, em Campo Grande

⋅ Massa de ar quente faz São Paulo enfrentar temperatura de verão nesta quarta-feira

⋅ Família diz que vendedor foi morto ‘por engano’ em operação após assassinato de PM, no litoral de SP