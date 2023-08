Vídeo: após correr no meio da igreja e colocar filho no altar, homem se ajoelha e pede perdão Imagem: reprodução redes sociais

Um vídeo que está circulando na internet mostra um homem entrando correndo em uma igreja e colocando o filho no altar. Segundo informações, o caso aconteceu no último domingo (30) em Tenerife, Espanha.

Conforme mostrado nas imagens, o rapaz, que não foi identificado, entra rapidamente pelo corredor de uma igreja com uma criança sobre os ombros e a coloca em uma estátua de uma Santa.

Antes de realizar o ato, o rapaz chegou a fazer o sinal da cruz no corredor. Apesar de tentar deixar o menino no altar, o pai foi impedido de deixá-lo, conforme relato. De acordo com a imprensa local, o homem parecia “fora de si” e sem conseguir “controlar seus impulsos”.

O texto ainda diz que, após a tentativa mal sucedida de tentar deixar a criança no altar, o homem se ajoelhou para pedir perdão pelo que havia feito, sendo aplaudido pelos presentes.

Os motivos que levaram o homem a fazer isso com o filho não foi informado pela mídia local.

Confira a seguir ao vídeo que mostra o pai correndo e deixando a criança no altar:

Vídeo: homem é flagrado ‘surfando’ em teto do carro em movimento em Uberlândia

Um vídeo gravado na Avenida Sideral, em Jardim Ipanema, Uberlândia (MG) e que viralizou na internet na última segunda-feira (31) mostra um homem saindo de um carro em movimento e indo para cima do veículo, simulando uma prancha de surfe.

No vídeo, que você confere a seguir, é possível notar que o rapaz, que não foi identificado, era o motorista do veículo, que perdeu o controle e fez movimentos perigosos em virtude do ocorrido. A ação é considerada crime de trânsito e segundo a Polícia Militar (PM) pode acarretar em prisão.

Homem foi flagrado "surfando" em cima do carro que ele dirigia em Uberlândia. pic.twitter.com/TfDX5TJWYc — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 31, 2023

