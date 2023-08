Vidente fala sobre o assassinato de Isabella Nardoni, que ganhará um documentário revelador na Netflix

A Netflix divulgou o trailer do documentário que irá abordar o assassinato de Isabella Nardoni, que foi arremessada pela janela do sexto andar de um prédio por seu pai, Alexandre Nardoni e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá.

O crime ocorrido em 2008 chocou o Brasil e a produção visa expor detalhes do caso nunca apresentados anteriormente, com versões dadas pelos assassinos e possíveis razões que motivaram o crime.

O assuntou voltou a ser abordado nas redes sociais e vídeos da vidente e médium Vandinha Lopes sobre o caso foram relembrados.

Em entrevista ao Planeta Podcast, ela abordou alguns detalhes do crime a partir da perspectiva espiritual.

“O que eles fizeram não tem perdão, na minha opinião. (...) Mas ela não é a culpada 100%, porque se você for olhar na vidência e fazer uma narração pela vidência, esse homem é um escroto. Na espiritualidade como um pai, ele deveria interceder naquele momento e ali é como se ele apoiasse mais ainda do que a própria madrasta. Ele foi mais podre do que a própria madrasta”, disse sobre o crime.

Para Vandinha, o pai de Isabela foi o autor principal do crime e atualmente ele falaria de tudo como se nada tivesse acontecido, enquanto Anna Carolina ainda carrega a culpa, pois a primeira agressão partiu dela.

Em outro vídeo, a médium fez uma leitura sobre Alexandre, mencionando seus vínculos familiares.

“Um espírito regido pela quarta reencarnação. Uma alma que de vidas passadas trouxe todas as negatividades de um mundo sombrio, de onde traz um lado vingativo, oculto e totalmente vibrado por cargas negativas. Desde criança uma alma sombria, nunca teve direito, o brilho e o encanto de interagir”, explica.

No vídeo a seguir é possível ver a análise completa:

