Proprietária toma providências após encontrar urso invasor em sua piscina

Uma mulher teve seu quintal invadido por uma figura inusitada na última sexta-feira (28). O caso ocorreu na cidade de Burbank, no estado da Califórnia, nos EUA. Ao olhar para o local do lado de fora de sua propriedade após ouvir um som diferente, a mulher logo se deparou com um urso invasor dentro de sua piscina. Ele parecia estar bem à vontade.

“[Aqui] estava ele, apenas se divertindo na jacuzzi”, contou a proprietária Diana Lewis ao KTLA News . “Muito feliz.”

Assim que viu o animal dentro de sua propriedade, Lewis logo contatou o Departamento de Polícia de Burbank, a fim de resolver a situação com o fofo invasor. Assim que o grupo chegou, o urso parecia não ter se abalado muito, haja vista ter continuado a desfrutar de seu momento de lazer dentro da piscina.

Assista:

Não demorou tanto para que o animal deixasse a piscina. Um tempo depois, o urso pulou a cerca e se alojou em uma árvore próxima da região.

“Eu disse: ‘Não podemos simplesmente deixá-lo lá e deixá-lo se acalmar?’”, disse Lewis. “E eles disseram: ‘Ah, não. Não é uma boa ideia. Não queremos que ele se acostume com isso.’ Então eu entendo. Temos que respeitá-los e tentar mantê-los seguros e esta não é uma área segura para um urso”.

Embora tenha presenciado a visita inusitada, Lewis pareceu não ter se abalado tanto com a presença do urso. No entanto, se mostrou consciente sobre a importância do distanciamento de animais como esse de onde as pessoas moram. “Eu entendo”, declarou a proprietária do local.

Pizza com membro animado?

Não é sempre que se abre uma caixa de pizza e encontra um elemento surpresa. Pelo menos é o que aconteceu com um casal durante jantar. A dupla, que adotou um cachorrinho conhecido como Teddy no início deste ano, não esperava dar de cara com a situação. A presença do pet proporcionou um acontecimento inusitado, fazendo a dupla encontrar outro coisa dentro do recipiente.

Continue lendo: [VÍDEO] Casal encontra algo rosa se mexendo em caixa de pizza e resolvem compartilhar com web