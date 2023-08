O dia em que um homem foi ‘convidado a se retirar’ de supermercado depois que funcionário não gostou da forma como ele realizava compras

Voltou a viralizar nas redes sociais o caso de um homem que foi ‘convidado a se retirar’ de supermercado depois que funcionário não gostou da forma como ele realizava compras.

O fato aconteceu no ano passado e voltou a circular em novas postagens no Twtitter recentemente, como informado pelo site The Sun.

No incidente, Matthew Scholes disse que visitou o estabelecimento comercial na Inglaterra para realizar suas compras como de rotina

No local, ele diz que foi seguido por um funcionário com uma prancheta, que se aproximou dele enquanto pegava uma garrafa de bebida alcoólica e disse: “Já vimos você aqui antes” e “quero que você saia da loja agora”.

Após realizar uma reclamação na empresa, um e-mail enviado a ele dizia: “Falei com a equipe de liderança da loja que me informou que não gostava da maneira como você comprava”.

A empresa disse que seus trabalhadores podem pedir aos compradores que saiam se suspeitarem de “comportamento de compra suspeito”.

Na epóca, Matthew Scholes revelou que sente humilhado e confuso após o episódio traumático.

Ele contou que o incidente teve um impacto muito negativo em sua vida, já que fica constantemente atento se alguém está olhando para ele quando entra outros supermercados.

Cliente de supermercado se revolta com atendimento e faz reclamação inesperada pelo alto-falante da loja

Em outro caso, vm vídeo compartilhado por um cliente do Walmart viralizou nas redes sociais, mostrando como ele chamou a atenção dos funcionários em uma situação peculiar dentro da loja. O TikToker Will, conhecido como @charlestonboy843, fez o registro do ocorrido, que ganhou destaque, conforme relatado pelo site The Sun.

No vídeo, Will comenta sobre sua dificuldade em encontrar funcionários no Walmart. Determinado a obter assistência, ele encontra um telefone com uma lista dos números dos intercomunicadores da loja e decide usar o interfone para chamar a atenção dos funcionários, brincando que o local é uma “cidade fantasma”.

Em uma das tentativas, ele faz um apelo específico: “Qualquer funcionário do Walmart que tenha acesso aos laptops no departamento eletrônico, por favor, desça”.

De acordo com The Sun, algum tempo depois, um funcionário finalmente se dirige ao departamento eletrônico, e Will menciona no texto na tela que o homem estava “chateado”. Confira: