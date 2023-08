Mulher teme que hábito dos vizinhos cause sua morte: ‘Vai me matar antes deles’

Uma mulher está cada vez mais preocupada com um hábito dos vizinhos. Segundo ela, o cheiro de cigarro em sua casa está se tornando insuportável à medida que os vizinhos fumam cada vez mais.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher usou o Reddit para desabafar e pedir ajuda, já que não consegue mais lidar com o cheiro do cigarro dos vizinhos, que fumam a cada 30 minutos.

“Meu vizinho de baixo fuma muito e o cheiro é horrível! Minha casa sempre cheira a fumaça e é horrível! Eles fumam a cada 30 minutos e eu nem posso mais abrir a janela da minha casa mesmo durante os dias mais quentes! Acabo ficando refém do ar-condicionado, mas a fumaça ainda entra”.

“Eu comecei a procurar por dicas e truques para tentar lidar com a fumaça tóxica, mas acho que não tem muito o que fazer. Nós somos proprietários do nosso apartamento e nosso condomínio não tem um estatuto sobre fumar nas dependências do prédio. Não podemos nos mudar, eu queria muito, mas financeiramente estamos presos”, conta a pessoa.

Eles não sabem o que fazer

Segundo a mulher, eles escolheram um modelo de ar-condicionado específico para tentar vedar ainda mais a janela e impedir a entrada da fumaça do cigarro, mas infelizmente não tiveram sucesso.

“A fumaça passa pelo plástico e estamos tentando usar nosso ventilador para tirar ela de dentro de casa. Nossos vizinhos fumam na varanda e já tentamos pedir a eles para parar’.

“Enviamos e-mails e tentamos chegar em um acordo, mas nada deu certo. Já estou convencido de que vou morrer como um fumante passivo antes mesmo que o hábito de fumar mate eles”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, ela deve tentar outras soluções: “Apenas pergunte, de forma amigável, se eles conseguem entender como isso incomoda vocês. Por ser um cancerígeno comprovado, é possível que essa prática se torne ilegal. Tente sugerir um vaporizador ao invés do cigarro”.

“Eles têm a opção de fumar dentro de casa e continuam fumando na varanda?”, questionou outra pessoa ao que a mulher respondeu: “Sim, eu prefiro que fumem dentro de casa, mas duvido que façam isso porque sempre fecham as janelas quando saem para fumar”.