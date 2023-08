Mulher ganha fortuna na loteria e pede divórcio para não dividir prêmio com marido

O marido da californiana Denise Rossi disse ao juiz que fazia seu divórcio que não entendeu nada quando sua esposa pediu o divórcio, sem motivo aparente, e queria que ele saísse imediatamente de casa, após 25 anos de casamento. “Ela queria que eu saísse de casa muito rápido. Não era típico dela agir dessa maneira”, disse Thomas Rossi. A notícia é do The Sun.

Passado alguns dias, Thomas recebeu uma carta de uma empresa de investimentos e descobriu o motivo da pressa da ex-esposa. Ela havia ganho cerca de R$ 6,3 milhões na loteria dos Estados Unidos há pouco mais de 2 semanas e mantinha a informação em segredo. Uma vez divorciada, ficaria com toda a bolada só para ela.

De posse dessa carta, ele foi à Justiça para obrigar a ex-mulher a dividir o prêmio da loteria. O juiz que avaliou o caso disse que Denise havia violado as leis relativas à divulgação de ativos e fundos e agiu com fraude diante do parceiro.

O que parecia ser um plano infalível saiu pela culatra. Denise, de 49 anos, foi condenada a pagar a Thomas, de 65 anos, 20 parcelas mensais no valor de R$ 320 mil, calculando juros e multas, o que significa que ela perdeu todo o prêmio ganho na loteria.

Até sua advogada ficou indignada e disse que se ela tivesse sido honesta, poderia ter mantido boa parte dos ganhos ou até todo ele, argumentando que a verba era só dela. “Mas o juiz ficou bravo e deu tudo para ele”, disse.