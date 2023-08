Mulher decide não deixar filha chegar perto da sogra e este é o motivo

Uma mulher de 28 anos de idade usou o Reddit recentemente, a fim de relatar o motivo pelo qual não quer deixar sua sogra se aproximar de sua filha. De acordo com ela, um evento a fez tomar sua decisão.

“Meu marido e eu nos casamos há quatro anos. Tivemos nossa filha há três anos e estou grávida de outro filho”, iniciou o relato, por meio do usuário u/ihaveopini0ns.

“Em nosso casamento, minha sogra fez uma cena sobre como eu parecia gorda com meu vestido. Eu a perdoei depois, não querendo arruinar a família. Quando minha filha nasceu, ela tinha 10 quilos. Minha sogra disse que ela era ‘muito grande’ e precisava de um leite mais saudável, embora eu amamentasse”, continuou.

Bandeira vermelha

De acordo com a autora do relato, sua sogra cuidou de sua filha há algumas semanas enquanto ela fazia sua consulta de ultrassom. No entanto, teve uma surpresa ao retornar para buscar a menina.

“Quando fui buscá-la, ela disse que havia pesado minha filha e que estava ‘engordando’. Eu disse que ela não deveria dizer isso, pois minha filha era saudável”, contou.

Ao chegar em casa, a mulher ficou revoltada e resolveu contar o ocorrido para o marido. A presença da sogra passou a ser uma preocupação depois daquele momento.

“Concordamos que ela estava fora da linha e não deveria estar perto de nossos filhos até que ela pudesse se desculpar. Já se passaram três semanas e tudo o que ela fez foi me mandar uma mensagem dizendo que sou uma péssima mãe e que minha filha é obesa”, desabafou.

“Estava no meu limite e disse a ela que nunca mais poderia estar com nossa família. Meu marido me apoiou em minha decisão, mas sua família está com raiva de nós”, finalizou o texto na plataforma.