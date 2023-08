Menino de 8 anos deixou viúva-negra picá-lo porque queria se transformar no novo Homem-Aranha

A história de um menino boliviano, de 8 anos, ganhou as páginas de notícias ao redor do mundo depois que ele permitiu que uma viúva-negra o picasse por um motivo peculiar: ele queria se transformar no novo Homem-Aranha .

Segundo detalha o portal Meganoticias em sua conta do Instagram, o garotinho encontrou a aranha debaixo de uma pedra e após permitir que ela o picasse, a criança a guardou em um copo.

No entanto, diferente do que o menino boliviano esperava, horas depois começou a sofrer com fortes dores nos ossos e contraturas, então resolveu contar para a mãe o que havia acontecido anteriormente [da picada da viúva-negra].

Rapidamente encaminhado ao Hospital Geral San Juan de Dios, por sorte, os médicos conseguiram aplicar o antídoto correspondente e fazer com que o quadro do menor fosse estabilizado. Aos profissionais, a mãe do garotinho relatou que o filho é “é fã do Homem-Aranha e gosta de assistir estes filmes”.

Por sua vez, as autoridades locais fizeram um apelo e deixaram um aviso: “Esses aracnídeos negros de dorso vermelho são viúvas negras que não causam nenhum efeito para se tornarem o Homem-Aranha, pelo contrário, estão colocando suas vidas em risco”, afirmou.

