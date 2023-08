“Leve-me ao seu líder“: Mulher é comparada a alienígena após tratamento de sobrancelha dar errado

A australiana Tamika Clegget-Murphy, de Perth, pretendia fazer uma simples depilação com cera na área de sobrancelha, mas o resultado desfigurou seu rosto de tal forma que algumas pessoas a compararam a um alienígena nas redes sociais e até brincaram: “Leve-me a seu líder, terráqueos”, disseram nos comentários. A notícia é do The Sun.

Tamika postou um vídeo no TikTok mostrando as imagens do pós-tratamento e obteve nada menos do que 285 mil visualizações em poucos dias.

O que agora é uma piada teve implicações sérias e ela chegou a ser hospitalizada com o rosto completamente inchado, após uma reação alérgica aos produtos químicos utilizados. “Fui fazer uma cera de sobrancelha e eles aplicaram a tonalidade”, disse no vídeo do TikTok.

A reação foi tão intensa que seus olhos ficaram praticamente fechados por dias e sua aparência não lembrava nem de longe a linda garota de cabelos loiros da Austrália. “Sim, definitivamente eu já sabia que era alérgico, infelizmente eles não avisaram que estavam tingindo minhas sobrancelhas. Este vídeo é para conscientização”, disse a jovem.

A jovem explicou a seus seguidores que já sabia que era alérgica à tintura usada para colorir as sobrancelhas, por isso pediu à atendente que somente fizesse a depilação com cera quente e que fossem coloridas a lápis.

Ao notar a irritação no local, ela já sabia que eles não tinham prestado atenção às duas determinações e haviam aplicado algo sem seu consentimento, e rapidamente se dirigiu ao hospital local.

Uma seguidora comentou na postagem que enfrentou situação semelhante com seus cílios, que também foram tingidos sem seu consentimento, levando-a a um quadro alérgico severo.