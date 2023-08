Italiano de 14 anos morre após ser picado por um mosquito durante viagem ao Brasil

Um estudante italiano de 14 anos morreu após ser picado por um mosquito enquanto passava férias com a família de sua mãe no Brasil. Matteo Chieu, morador de Tolmezzo, na Itália, visitava os parentes na região de Salinópolis, no Pará.

Conforme informações do The Mirror e da mídia italiana, era o segundo ano seguido que Matteo e sua mãe, Denise, passavam férias no Brasil para visitar seus parentes.

A viagem aconteceu em junho, quando eles decidiram aproveitar as férias escolares do jovem para a visita.

Enquanto estava hospedado na casa da família de sua mãe, Matteo foi picado por um mosquito e precisou de atendimento médico após sentir fortes dores. Ele foi levado ao hospital e seu estado de saúde começou a se agravar uma vez que o jovem não respondeu bem aos tratamentos.

Morte prematura

Diante da piora do filho e temendo o pior, o pai do jovem decidiu viajar da Itália para o Brasil na intenção de ficar ao lado do filho.

Matteo estava acompanhado de seus pais quando faleceu no dia 28 de julho em decorrência de complicações causadas pela doença, que não foi especificada pela mídia.

Em luto, a mãe do adolescente agradeceu pelo apoio nas redes sociais: “Agradecemos todas as orações e mensagens de amor e carinho durante este momento tão doloroso para todos nós que conhecemos este anjo tão especial”.

O jovem também foi lembrado por professores e funcionários da escola que frequentava na Itália: “Meu coração está partido. Matteo era um bom menino, educado e amigo de todos. Um jovem com muitos interesses e uma mente brilhante e curiosa”, declarou o diretor da escola.

A causa exata da morte de Matteo não foi revelada, mas doenças transmitidas por mosquitos são comuns em grande parte do mundo. No Brasil, os casos mais comuns são os de Dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti.