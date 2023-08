Inteligência Artificial coloca crianças contando os crimes que sofreram e gera revolta: nojento e sombrio

Vídeos sombrios de crianças, incluindo James Bulger e Madeleine McCann, estão aparecendo no TikTok. As imagens feitas por Inteligência Artificial mostram animações das vítimas contando as histórias dos crimes que foram vítimas.

De acordo com o portal LBC, a tendência gerou revolta e a mãe de James Bulger, menino vítima de um assassinato dramático cometido por outras duas crianças, se manifestou após ver uma animação do filho nas redes sociais.

Inteligência Artificial coloca crianças contando os crimes que sofreram e gera revolta (TikTok)

“Uma coisa é contar a história, não tenho problemas com isso. Todo mundo conhece a história de James de qualquer maneira. Mas colocar o rosto de uma criança morta, falando sobre o que aconteceu com ela, é absolutamente nojento. É trazer uma criança morta de volta à vida. É errado. Usar o rosto e a boca em movimento de uma criança que não está mais aqui, que foi brutalmente tirada de nós, não há palavras. Acho que essas pessoas devem estar perturbadas. Elas devem estar. Não é apenas desagradável para os pais verem. Acho que ninguém deveria ser capaz de ver coisas assim”, disse Denise Ferguson.

O irmão de James também falou sobre o caso e expressou sua revolta, pedindo que os vídeos sejam banidos.

“Ver seu rostinho se movendo quando ele não está mais aqui é nojento. Tudo deveria ser derrubado e parado. Não é justo com as pessoas que perderam filhos ou perderam alguém”, desabafou.

O caso James Bulger

Reprodução / Getty e AP

O assassinato de James Bulger ocorreu em 1993, quando o menino britânico de apenas dois anos foi sequestrado, torturado e assassinado pelas crianças Jon Venables e Robert Thompson.

Com 10 anos de idade, os dois assassinos sequestraram James em um centro comercial. O menino foi morto com chutes, pedras e atingido na cabeça com uma barra de ferro.

Ambos receberam uma condenação de prisão perpétua pelo crime, porém foram libertados em 2001, depois de cumprir oito anos pelo assassinato ocorrido em 1993.

Em fevereiro de 2018, Jon Venables foi preso novamente, por 40 meses, depois de ter admitido possuir mais de mil imagens pornográficas de crianças e um manual de abuso infantil.

