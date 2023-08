Homem revela que esposa perdeu o bebê em comentário do Facebook após sua mãe anunciar que seria avó (Reprodução/Pixabay - DigitalMarketingAgency)

Um homem passou por uma situação incômoda com a mãe, após episódio traumático dentro de casa. De acordo com ele em um fórum da internet, foi necessário comentar em um post no Facebook que perdeu seu bebê, logo depois de uma postagem da avó da criança.

“Minha esposa [Elise] estava grávida de nosso primeiro filho. Não contamos a ninguém ainda porque era cedo. Minha mãe estava em nossa casa e notou alguns indícios óbvios de gravidez. Ela perguntou sobre isso e fomos honestos. Também pedimos a ela que respeitasse nossos desejos e não contasse às pessoas porque era o início da gravidez e queríamos um tempo para absorvê-la”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Mission-Ad-5264.

“A gravidez não foi planejada, mas bem-vinda. Minha mãe durou duas semanas antes de começar a postar sobre se tornar avó”, continuou. No entanto, o casal teria perdido o bebê naquele curto período de tempo.

Ações e reações

Segundo o homem, ele não tinha contado à mãe sobre a perda do bebê. Ao ver a postagem na internet, revelou ter se sentido morto por dentro e comentou: “Elise abortou há uma semana”.

Ainda não havíamos contado a ela que perdemos o bebê.

Eu ainda estava me sentindo morto por dentro quando vi o post dela, então apenas comentei que “Elise abortou há uma semana”.

“Acho que demorou cerca de uma hora para minha mãe ver o comentário e excluir sua postagem. Temos recebido condolências, o que não queremos, e minha mãe tem sido criticada por amigos e familiares por ser tão insensível”, desabafou.

Segundo ele, sua mãe está com raiva por não ter sido comunicada antes sobre a perda do neto.

“Acho que fui um babaca porque respondi que não queria que ela voltasse a tagarelar sobre a vida pessoal da minha família. Ela está chorando e meu pai diz que tenho todo o direito de estar chateado, mas que poderia ter sido mais legal”, desabafou. “Estou com tanta raiva agora que não sei como me sentir.

