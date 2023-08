Homem é demitido e processado pela empresa por motivo peculiar: passava até 6 horas no banheiro

A história de Wang, ex-funcionário de uma empresa na China, repercutiu internacionalmente, após ele ser demitido e processado porque, segundo a organização, passava horas seguidas no banheiro. Vamos entender melhor como tudo aconteceu e os detalhes deste caso que voltou a viralizar?

De acordo com o detalhado pelo portal Meganoticias, Wang começou a trabalhar na empresa em 2006 e seguiu normalmente com suas funções até que em 2014, precisou ser submetido a um procedimento médico devido a uma doença anorretal.

Os problemas entre a empresa e o homem

Após a cirurgia, Wang começou a relatar para a empresa problemas de mal estar e dores, o que fazia com que ele estivesse no banheiro por um período entre 3 e 6 horas.

No entanto, a empresa demonstrou sua insatisfação e após documentar tudo, resolveu demitir o trabalhador.

Depois do posicionamento da empresa, o empregado exigiu que fosse restituído, algo que de fato aconteceu, porém, insatisfeita com a decisão, a organização resolveu levar o caso à Justiça.

Agora, anos depois, o Supremo Tribunal da China declarou que a demissão foi legal e que o trabalhador teve uma postura “inapropriada”.

“É compreensível ir ao banheiro durante o horário de trabalho, já que as pessoas têm necessidades urgentes. No entanto, a abordagem de Wang foi um pouco excessiva”, especificou a decisão judicial, que ressaltou que a iniciativa do ex-funcionário violava o manual do trabalhador.

