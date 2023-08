Descubra o som que faz um cometa enquanto viaja pelo espaço: a “canção” de 67P/CG

No vasto silêncio do espaço, um cometa esconde um segredo musical. Em 2014, os cientistas do Consórcio Rosetta Plasma (RPC) ficaram surpresos ao detectar que o cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, mais conhecido como 67P/CG, estava “cantando” enquanto fazia sua viagem ao redor do Sol.

A resposta para a pergunta de como um cometa pode emitir som no vácuo do espaço reside nas oscilações no campo magnético que cerca o cometa, de acordo com um relatório da Nat Geo.

O cometa 67P/CG, enquanto viaja em sua órbita ao redor do Sol, atravessa uma corrente de linhas de campos magnéticos e gás carregado eletricamente vindo do Sol. Esta interação com a atmosfera de gás e poeira, também conhecida como coma do cometa, dá origem a uma magnetosfera do cometa induzida.

Apesar do núcleo do cometa não possuir um campo magnético próprio, a coma do cometa está magnetizada, e essa interação entre o plasma e a coma é o que gerou as ondas captadas pelo magnetômetro da sonda Rosetta. É importante lembrar que o plasma, o quarto estado da matéria, é um gás elétrico-condutor capaz de transportar campos magnéticos e correntes elétricas.

cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko

Uma surpreendente melodia

O descobrimento destas ondas, registrado em um artigo publicado na revista Annales Geophysicae, pegou a equipe científica de surpresa. Embora em encontros anteriores com outros cometas já tivesse sido medida a atividade do seu campo magnético, esta era a primeira vez que se detectavam ondas desta natureza em um cometa.

Os cientistas do RPC suspeitaram que a misteriosa canção do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko estava relacionada com a atividade do cometa e as partículas neutras que ele liberta para o espaço.

A radiação ultravioleta do Sol ioniza átomos e moléculas, gerando íons recém-nascidos. No ambiente de plasma que cerca o núcleo do cometa, esses íons se movem perpendicularmente ao campo magnético, criando uma corrente elétrica de campo cruzado. Esta corrente é instável e é responsável pelo "canto" do cometa.

Explicado de forma simples, é como se o cometa estivesse dançando ao som de sua própria música. Uma analogia útil para entender este processo é pensar em uma mangueira em um jardim. Se a água fluir livremente, a mangueira pode oscilar e produzir ondas. No caso do cometa, em vez de água, é um fluxo de partículas carregadas que interagem com a coma do cometa que gera a intrigante canção.

No entanto, a frequência da música é muito menor do que o ouvido humano pode detectar, oscilando entre 40 e 50 milihertz. Para que possamos ouvir este fenômeno, as frequências tiveram que ser amplificadas por um fator de aproximadamente 10.000.