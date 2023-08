Vídeo: um suposto OVNI apareceu em uma transmissão ao vivo e surpreendeu os jornalistas

Uma das grandes dúvidas da humanidade é saber se realmente existe ou não vida fora deste planeta. Por esse motivo, uma das declarações mais surpreendentes foi a de três ex-militares dos Estados Unidos que, em audiência, afirmaram ter sido testemunhas de encontrar restos biológicos não humanos dentro de um objeto aéreo não identificado. Nesse contexto, surgiram histórias de experiências semelhantes, onde supostos OVNIs foram capturados em diferentes áreas.

Assim aconteceu com uma equipe de jornalistas no Peru, que estavam transmitindo uma reportagem sobre a atividade vulcânica do Ubinas, quando de repente, um objeto no céu apareceu de surpresa.

Enquanto o comunicador dava dados relacionados ao vulcão localizado em Arequipa, no cenário aberto, foi possível ver no céu o suposto OVNI.

Isto surpreendeu os telespectadores que assistiam o telejornal do Canal Latina. O vídeo da inesperada aparição foi divulgado nas redes sociais.

Nas diferentes plataformas, o vídeo viralizou e se abriu um oceano de especulações, onde cidadãos aseguraram a possibilidade de uma atividade extraterrestre nesta área do país sul-americano.

Sobre o suposto OVNI

O objeto observado no céu é branco e, por alguma estranha razão, aparece e desaparece sem explicação. Para muitos usuários, isso foi uma explicação irrefutável de que existe vida inteligente fora do planeta Terra.

No entanto, para outros isso tem uma explicação “racional”, pois muitos apontaram que se tratava de um drone. Além disso, outros apontaram que se tratava de uma edição planejada para criar esse tipo de especulação nas pessoas. Apesar disso, o que permanece firme e forte são as afirmações dos ex-militares norte-americanos, que deram fortes declarações sobre o assunto, criando um oceano de dúvidas.