[VÍDEO] Casal encontra algo rosa se mexendo em caixa de pizza e resolvem compartilhar com web

Um casal se deparou com uma cena inusitada após comprar uma pizza e abrir a caixa. A dupla, que adotou um cachorrinho conhecido como Teddy no início deste ano, não esperava dar de cara com a situação. Relato extraído do portal The Dodo.

Assim que Joe Cunningham e sua parceira adotaram Teddy, a dupla viu suas vidas mudarem. O cãozinho prontamente roubou suas atenções e se alojou em seus corações. Mais do que isso, proporcionou um acontecimento inusitado.

No último mês, Cunningham publicou um vídeo de Teddy corriqueiro antes do jantar, fazendo o que sempre costuma fazer.

“Sentamos para comer uma pequena pizza”, disse Cunningham ao The Dodo. “[Nós] colocamos nosso programa favorito e então, para nosso choque, olhamos para baixo.”

Quando abriram a caixa de pizza, descobriram algo rosa se mexendo por dentro e perceberam não ser exatamente o que teriam pedido. O elemento vivo dentro da caixa se tratava de Teddy.

Assista:

Pego em flagrante

“[Sua] linguinha estava tentando passar por um buraquinho para sentir o gosto da pizza!” disse Cunningham.

Diferente de outros cãezinhos que imploraram por um petisco de seus pais, Teddy apelou por uma rota completamente diferente. Sua solução foi sorrateira e certeira.

A noite da pizza naquela família ganhou um significado diferente, haja vista a audácia canina em garantir o seu pedaço de forma sutil. Claramente será um momento de entretenimento difícil de esquecer pela família.

“[Ele é tão fofo!” disse Cunningham.

