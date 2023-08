Nunca faça isso! Homem termina no hospital com objeto perigoso preso na boca ao encarar desafio do TikTok

Alguns desafios que surgem nas redes sociais podem ser divertidos, mas outros também representam um risco para a saúde de jovens e adultos.

De acordo com o portal 20 minutos, isso aconteceu com um chinês, que acabou no hospital com um objeto perigoso preso em sua boca depois de decidir encarar um desafio do TikTok.

O senhor chamado Chen entrou em contato com os bombeiros com uma camiseta amarrada na boca e com muita dificuldade para falar. Foi então que os socorristas constataram que ele estava com uma lâmpada de vidro de led presa na boca.

Remover esse tipo de objeto sem que ele se quebre em diversos pedaços e cause cortes graves com seus cacos finos e afiados seria um grande desafio, então o paciente foi encaminhado para um hospital.

A equipe de médicos confirmou que o homem não conseguia abrir a boca o suficiente para remover a lâmpada com segurança, então eles tiveram que usar métodos mais invasivos para a própria segurança.

Um abridor de boca especial ajudou a deslocar a mandíbula do tiktoker e as imagens transmitidas foram em um canal de televisão local como forma de alerta.

No vídeo, é possível ver como o homem sente dor enquanto os médicos separam suas mandíbulas tentando remover a lâmpada, procedimento que foi felizmente realizado com sucesso.

Chen explicou que tinha visto um desafio no TikTok em que outra pessoa colocava uma lâmpada em sua boca. Ao tentar imitar, acabou com a lâmpada presa na boca e ficou nessa situação desesperadora por várias horas, até que criou coragem e decidiu pedir ajuda.

Veja o vídeo transmitido pelo canal local a seguir:

LEIA TAMBÉM:

Milagre em incêndio: vídeo mostra criança salva ao se jogar de prédio em chamas

Mulher conta primeiro encontro decepcionante com homem espanhol: “como pode ser tão bonito e tão miserável”

Homem gasta fortuna para se parecer com Barbie, mas se arrepende e toma uma atitude que ninguém esperava