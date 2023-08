Mulher que pegou 3 prisões perpétuas após matar os filhos diz que ouve as vozes deles e de Jesus: “Cristo sabe a verdade” Imagem: reprodução Monet

Lori Vallow Daybel, conhecida como ‘mamãe do apocalipse’, chocou a todos após assassinar seus filhos “JJ” Vallow, de 7 anos, Tylee Ryan, de 16.

Agora, a trágica história da família chegou ao final, após a criminosa ser condenada a três prisões perpétuas pelas mortes do filho, além da participação no assassinato da ex-companheira do marido.

Além dos crimes, outro fato macabro na história foram as declarações de Lori, que no dia da sentença disse que ouve as vozes dos filhos, e que eles “estão muito ocupados e felizes no céu”.

De acordo com o site Monet, a mulher se casou com o escritor Chad Daybell, focado em obras religiosas, e desde então passou a descrever situações apocalípticas, descritas nos livros do marido, dizendo até mesmo que os filhos eram zumbis.

Segundo os promotores do caso, o casal defendia que eles foram chamados por Deus para ‘pastorear’ 144 mil seguidores até a segunda vinda de Cristo. Para isso, algumas pessoas deveriam se ‘desapegar’ espiritualmente, através de fundições espirituais ou da morte.

As crianças desapareceram em setembro de 2019 e os corpos só foram encontrados em junho de 2020, em covas na propriedade do padrasto.

No tribunal, Lori alegou que “mortes acidentais acontecem”, mas negou que tenha assassinado os filhos.

“Jesus Cristo sabe a verdade do que aconteceu aqui. Jesus Cristo sabe que ninguém foi assassinado neste caso. Mortes acidentais acontecem. Suicídios acontecem. Efeitos colaterais fatais de medicamentos acontecem”, disse a mulher.

Ela continuou, dizendo que conversava com Jesus.

“Tive muitas comunicações com Jesus Cristo, o salvador deste mundo; Por causa dessas comunicações, sei com certeza que meus filhos estão felizes e ocupados no mundo espiritual”.

Lori recebeu a sentença máxima por cada assassinato e por conspiração.

“Você tinha tantas outras opções. Você poderia ter se divorciado. Você poderia ter encontrado alguém para cuidar dessas crianças. Você matou aquelas crianças para removê-las como obstáculos e lucrar financeiramente. Você justificou tudo isso para cair em uma bizarra toca de coelho religiosa e claramente você ainda está lá. Eu não acho que você tenha nenhum remorso pelo esforço e mágoa que causou”, concluiu o juiz Steven Boyce.

