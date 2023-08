Debi Stokes se impressionou ao se deparar com o próprio cachorro em uma posição inusitada enquanto ele dormia. Chowder, o pet de seis meses de vida do registro, é conhecido por suas características de brincalhão e bobo. Uma delas foi descansar em um ângulo capaz de chocar a própria família. Relato extraído do portal The Dodo.

“Muitas vezes nos perguntamos como ele poderia se sentir confortável”, disse Debi Stokes, mãe de Chowder, ao The Dodo.

Certo dia, o cãozinho dormia em seu cantinho enquanto Debi Stokes se deparou com ele. No intuito de checar no animal, a mulher tomou um grande susto com a cena.

“Eu estava do outro lado da sala e não sabia bem o que estava olhando”, disse Stokes. “Pensei que talvez meus olhos estivessem me enganando.”

Mulher choca internautas após compartilhar registro de seu cachorro dormindo (Reprodução/Debi Stokes)

O pet se encontrava em uma posição bem inusitada naquele momento, colocando em dúvida até mesmo sobre ser, de fato, um cachorro. Para entender o ocorrido, Stokes parou e o examinou ainda surpresa por tê-lo encontrado daquela forma.

“Acho que Chowder adormeceu e estava puxando sua pele na direção oposta e seu lábio superior meio que se ergueu”, disse Stokes.

Ao compartilhar a imagem no Facebook, em um grupo chamado ‘Crap Dog Photography’, diversos internautas ficaram chocados com o achado. Embora diversas especulações tenham tomado conta da seção de comentários na rede social, o verdadeiro mistério não conseguiu ser desvendado pelos usuários da plataforma.

Um mistério ou não, Chowder pouco se importa com o desfecho. Na verdade, o pet só estava interessado em respeitar seu bom momento de sono.

