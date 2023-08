Milagre em incêndio: vídeo mostra criança salva ao se jogar de prédio em chamas

O momento em que uma criança se salva de um incêndio se tornou viral na Internet recentemente. Nas imagens dramáticas é possível ver como populares se unem para fazer o resgate.

De acordo com o Daily Star, um incêndio em um apartamento de Almaty, no Cazaquistão, foi o que motivou a fuga desesperada.

A criança foi mantida fora da janela do sexto andar enquanto um grupo se reuniu com um colchão pronto para pegá-la depois que ela pulasse do lugar.

A fumaça preta pode ser vista saindo da janela, quando as pessoas se preparam para posicionar um colchão e amortizar a queda.

Por sorte, a criança caiu no colchão. O Departamento de Saúde de Almaty disse 31 pessoas foram levadas para hospitais da cidade, entre elas 16 delas crianças.

Um porta-voz do Departamento de Situações de Emergência declarou que nenhuma morte foi contabilizada até o momento.

Relatórios afirmam que cabos elétricos entraram em curto-circuito no poço do elevador no quinto e sexto andares.

O fogo foi apagado e aproximadamente 300 pessoas precisaram ser evacuadas, sendo 40 delas retiradas pelas janelas do edifício com escadas. O departamento adicionou 50 equipes de resgate e 14 caminhões de bombeiros foram mobilizados.

Confira as imagens que se popularizaram na Internet:

LEIA TAMBÉM:

Mulher conta primeiro encontro decepcionante com homem espanhol: “como pode ser tão bonito e tão miserável”

Homem gasta fortuna para se parecer com Barbie, mas se arrepende e toma uma atitude que ninguém esperava

Vovó que casou com homem 46 anos mais novo revela motivo do fim do casamento; não foi nada tranquilo

Homem é demitido, mas o e-mail de despedida chama a atenção e rende novas propostas de trabalho