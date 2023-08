Jovem deixa de falar com namorado após ouvir que deveria saber cozinhar por ser uma mulher (Reprodução/Pixabay - StockSnap)

Uma jovem de 25 anos de idade usou o Reddit para expor uma situação incômoda enfrentada com o namorado. Por meio do usuário u/One_Bookkeeper_2455 na plataforma, a mulher resolveu perguntar se teria agido errado em não ter dado atenção ao parceiro por uma noite inteira após ouvir o comentário desagradável. No Reddit, diversos usuários acusaram a atitude do rapaz, de também 25 anos, como misógina.

“Estávamos jantando em um restaurante. Meu namorado fez um comentário sobre só saber fazer macarrão com queijo da caixa, e eu disse a ele que sabia fazer do zero. Meu namorado olhou para mim e disse ‘você deveria saber cozinhar porque você é mulher’”, iniciou o desabafo na rede social.

“Fiquei muito chateada e simplesmente o ignorei a noite inteira. No dia seguinte, ele afirmou que o que havia dito era um elogio e não era para me ofender e que eu estava exagerando. Ainda não considero isso um elogio, mas chegou ao ponto em que estou pensando que talvez eu tenha errado por exagerar e ele esteja certo. Sou uma idiota por ignorá-lo depois desse comentário?”, finalizou o desabafo com uma pergunta.

Opinião na rede social

Ao terminar o relato e questionado se teria agido da maneira errada com o parceiro, diversos internautas levantaram alertas de bandeira vermelha para a jovem. Em sua defesa, criticaram duramente o comportamento do parceiro.

“Sim, isso não é um elogio. Isso é apenas o bom e velho patriarcado. Confie no seu instinto”, alertou um usuário da rede social.

“Isso NÃO foi um elogio. É uma observação machista, juvenil e estúpida”, acrescentou outro internauta.

“Ser mulher não tem relação inerente com cozinhar. Ele está sendo pelo menos um pouco misógino e condescendente”, detonou outro usuário da plataforma.

“Esse elogio soou mais como um insulto indireto”, escreveram.

