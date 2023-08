Ela é a mulher que se submeteu a mais de 40 cirurgias plásticas para se parecer com a Barbie

A história desta mulher voltou a circular nas redes sociais devido ao fervor gerado pelo recém-lançado filme da Barbie. A globalização frequentemente estabelece estereótipos de beleza masculina e feminina que monopolizam a atenção das pessoas, que em casos específicos, podem chegar a se obcecar com o objetivo de se tornarem semelhantes a essas formas de estética estabelecidas. Isto aconteceu com Dalina Naeem, a mulher que é conhecida como “Barbie Iraquiana” e que se submeteu a mais de 40 cirurgias plásticas para se parecer com a boneca da Mattel.

Ela é originária de Bagdá, Iraque. A mulher decidiu que queria se parecer como a boneca mais famosa do mundo e assim obter o físico da namorada de Ken.

Para ter a beleza similar à de uma boneca, ela decidiu fazer dezenas de modificações em seu rosto e rosto, entre as quais se destacam o contorno das maçãs do rosto, o aumento dos seios, o aumento do queixo, a redução do nariz e, é claro, optou pelo cabelo loiro, de acordo com os relatos de meios internacionais.

Isso fez com que seu corpo ficasse impressionante e seu rosto, depois de passar por tantos processos estéticos sob a influência do bisturi, agora a jovem é conhecida como a Barbie Iraquiana.

Através das redes sociais, já se consolidou como um ícone, pois conta com mais de 900 mil seguidores no TikTok, com quem compartilha seu luxuoso estilo de vida, ao mesmo tempo em que se mostra como uma amante da moda e da criação de conteúdo para internet.