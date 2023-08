Cientistas detectaram uma nova “Cruz de Einstein” em uma galáxia distante a 10 mil anos-luz da Terra

Uma das previsões mais famosas incluídas na Teoria da Relatividade é a “Cruz de Einstein”. Astrônomos, astrofísicos e cientistas liderados pelo astrônomo Aleksandar Cikota do NOIRLab da NSF estavam analisando dados de uma galáxia distante para detectar este famoso fenômeno que está nos livros de ciência desde 1915.

As imagens deste fenômeno foram capturadas pela primeira vez em 2021. Mas a equipe de pesquisa acompanhou o fenômeno nos últimos dois anos com o instrumento MUSE, do Very Large Telescope, para certificar que estavam na presença de uma nova “Cruz de Einstein”.

A imagem mostra uma galáxia vermelha massiva em primeiro plano. Ao seu redor, quatro luzes azuis estão dispostas; estas são imagens duplicadas de uma galáxia com lente mais distante “, explica Science Alert em uma nota.

Esta “Cruz de Einstein” foi detectada em DESI-253.2534+26.884. É um sistema binário de estrelas massivas a cerca de 10.000 anos-luz da Terra. A estrela mais grande do sistema é 100 vezes mais massiva do que o Sol, e a estrela mais pequena é 20 vezes mais massiva do que o Sol. As duas estrelas estão orbitando muito próximas uma da outra, com um período orbital de apenas 2,5 dias.

NASA, ESA e STSCI Europa Press (Sebastian Carrasco/Europa Press)

O que é chamado de “Cruz de Einstein”?

Esta previsão se refere à forma como a gravidade pode curvar o trajeto da luz ao passar próximo a um objeto massivo, como uma estrela ou um buraco negro.

Quando a luz de uma estrela distante viaja pelo espaço, sua trajetória pode ser desviada pela presença de um objeto massivo entre a estrela e o observador. De acordo com a Teoria da Relatividade, a massa deste objeto massivo curva o espaço-tempo ao seu redor, e isso afeta o caminho que a luz toma.

O efeito da Cruz de Einstein é manifestado quando a luz da estrela distante é curvada em torno do objeto massivo em forma de quatro imagens, criando uma espécie de “cruz” ao redor do objeto. A imagem no centro da cruz corresponde à estrela distante, enquanto as outras três imagens estão localizadas em pontos simétricos ao redor do objeto massivo.