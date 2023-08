Casal indiano vende bebê de oito meses para comprar iPhone 14

Um casal indiano de Bengala Ocidental, ao leste do país, vendeu seu bebê de oito meses para comprar um iPhone 14. A ideia era se tornar influenciadores a partir da produção de conteúdos.

Segundo o site TN, com informações do ‘Times of India’, a venda foi feita para uma mulher que mora na vizinhança. Além do bebê, foi relatado que o pai tentou também tentou negociar a filha de sete anos.

Moradores do distrito North 24 Parganas entraram em contato com as autoridades após notarem que o bebê havia desaparecido e os pais Sathi e Jaydev Ghosh não mostraram sinais de desconforto, segundo relato.

De acordo com o texto, a suspeita aumentou após o casal aparecer com um Iphone 14, que possui alto custo. Após ser confrontada, a mãe Sathi confessou o que havia feito. A ideia do casal era criar conteúdos turísticos.

A polícia local deteve a mãe e a vizinha acusada de ter comprado o bebê. Já o pai Jaydev conseguiu fugir. Todos eles irão responder por tráfico humano.

Mulher que pegou 3 prisões perpétuas após matar os filhos diz que ouve as vozes deles e de Jesus: “Cristo sabe a verdade”

Lori Vallow Daybel, conhecida como ‘mamãe do apocalipse’, chocou a todos após assassinar seus filhos “JJ” Vallow, de 7 anos, Tylee Ryan, de 16.

Agora, a trágica história da família chegou ao final, após a criminosa ser condenada a três prisões perpétuas pelas mortes do filho, além da participação no assassinato da ex-companheira do marido.

No tribunal, Lori alegou que “mortes acidentais acontecem”, mas negou que tenha assassinado os filhos.

“Jesus Cristo sabe a verdade do que aconteceu aqui. Jesus Cristo sabe que ninguém foi assassinado neste caso. Mortes acidentais acontecem. Suicídios acontecem. Efeitos colaterais fatais de medicamentos acontecem”, disse a mulher.

Lori recebeu a sentença máxima por cada assassinato e por conspiração.

“Você tinha tantas outras opções. Você poderia ter se divorciado. Você poderia ter encontrado alguém para cuidar dessas crianças. Você matou aquelas crianças para removê-las como obstáculos e lucrar financeiramente. Você justificou tudo isso para cair em uma bizarra toca de coelho religiosa e claramente você ainda está lá. Eu não acho que você tenha nenhum remorso pelo esforço e mágoa que causou”, concluiu o juiz Steven Boyce.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

