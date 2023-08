Bill Gates, Mark Zuckerberg e outras celebridades que se matricularam em Harvard, mas abandonaram o curso

Harvard é uma universidade com um prestígio e trajetória inquestionáveis. Quando a maioria das pessoas pensa sobre as melhores instituições educacionais do mundo, inevitavelmente o seu nome sempre surge. Mas figuras como Bill Gates e Mark Zuckerberg parecem nunca ter tido muito interesse por esses fatores.

Cursar e se graduar desta universidade parece garantir para muitos uma ampla trajetória de sucesso profissional. Essa é a concepção geral. Mas também existe uma curiosa galeria de personagens conectada a esta universidade.

E é que a Harvard tem uma interessante lista de indivíduos que conseguiram se matricular na instituição, mas nunca concluíram seus estudos, embora isso não tenha sido um obstáculo para se tornarem referências em sua área de consagração. Pelo contrário.

Hoje damos uma olhada em algumas das celebridades mais famosas que compartilham em comum o detalhe de terem pisado alguma vez no campus deste local, mas nunca conseguiram se graduar e completar seus cursos.

Bill Gates e outras pessoas famosas que se matricularam na Harvard, mas abandonaram a universidade

• Matt Damon: se matriculou em Harvard em 1990, mas desistiu depois de um ano para seguir uma carreira como ator e roteirista. Sua fama veio junto com Ben Affleck com o filme Gênio Indomável. Mais tarde protagonizaria sua própria franquia na saga Identidade Bourne.

No final, ele seria o ator principal em um dos mais importantes filmes de culto de ficção científica dos últimos tempos: Perdido em Marte.

Bill Gates Multimilionário e filantropo estadunidense

• Bill Gates: se matriculou na Harvard algumas décadas antes, em 1973, mas se retirou após apenas dois anos para fundar uma pequena empresa com o seu amigo Paul Allen: a Microsoft.

Todos sabemos o que aconteceu com aquela empresa, uma das mais bem-sucedidas empresas de software do planeta, assim como ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo.

Mark Zuckerberg Dono da Meta

• Mark Zuckerberg: o rapaz se matriculou na Harvard em 2002, mas deixou a universidade depois de dois anos para “fundar” o Facebook com Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes.

Os detalhes desse episódio são detalhados com maior profundidade no filme A Rede Social.

Bom Kim, fundador da maior loja on-line da Coreia do Sul, Coupang. Edwin H. Land, cofundador da Polaroid Corporation. Bonnie Raitt, cantora e guitarrista vencedora do Grammy e Robert Frost, vencedor do Pullitzer, são outras celebridades que estudaram lá, mas nunca concluíram.

Então, por fim, às vezes abandonar a Universidade é a melhor decisão a ser tomada.