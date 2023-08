A ESA revelou as primeiras imagens captadas pelo telescópio Euclid, cujo objetivo é decifrar o universo escuro

A humanidade está dando passos gigantes para compreender dois dos maiores enigmas do universo: a energia escura e a matéria escura. Nesta missão para desvendar seus mistérios, a Agência Espacial Europeia (ESA) lançou o telescópio Euclid no espaço em 1º de julho, e depois de superar um pequeno contratempo, suas primeiras imagens foram compartilhadas.

Como explica o El País, Euclid foi projetado para estudar a energia e a matéria escuras, que têm sido objeto de fascínio e perplexidade no campo da astrofísica.

Depois de ajustar sua órbita e colocar seu instrumental em funcionamento, o telescópio divulgou as duas primeiras imagens que capturou, o que encheu a ESA e sua equipe de emoção.

Euclid está localizado no segundo ponto de Lagrange, a um milhão e meio de quilômetros da Terra, onde a força de atração é equilibrada com a do Sol, garantindo a estabilidade do telescópio. A partir desta posição, realizará medições cruciais para determinar a forma e a distância de 2 bilhões de galáxias distribuídas por um terço do céu.

As primeiras imagens de Euclid

As duas imagens reveladas correspondem a duas formas como Euclid captura a luz com seus instrumentos. Por um lado, o Instrumento Visível de Euclid (VIS) obtém imagens extremamente nítidas de milhões de milhões de galáxias para medir suas formas.

Por outro lado, a Câmera de Infravermelho Próximo (NISP) realiza duas tarefas: capturar imagens das galáxias em luz infravermelha e medir a quantidade de luz emitida pelas galáxias em diferentes comprimentos de onda, permitindo calcular sua distância com precisão.

O diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, expressou sua satisfação com o desempenho de Euclid e confia que a equipe por trás da missão revelará informações valiosas sobre 95% do universo que ainda é um mistério.

Com um mapa detalhado do universo, os especialistas buscarão medir com precisão a energia e a matéria escuras, nos aproximando cada vez mais do entendimento destes fenômenos cósmicos enigmáticos.