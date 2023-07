Veja como ocorreu a morte do francês que escalava prédios e como ele enganou a segurança para subir ao 68º andar Imagem: reprodução Instagram (@remnigma)

Remi Lucidi, chamado de Remi Enigma na internet, morreu após cair do 68º andar de um prédio em Hong Kong. As autoridades locais disseram que o rapaz morreu no local.

Segundo o ‘South China Morning Post’, o homem conhecido nas redes sociais por escalar prédios, tinha 30 anos e caiu ao tentar escalar a ‘Tregunter Tower’.

De acordo com o site Monet, o homem estava hospedado em um albergue em Hong Kong há um mês e meio e disse à proprietária que estava no local de férias para escalar uma montanha.

Para escalar o prédio, Remi teria dito ao segurança que iria visitar um amigo que estava no 40º andar. Porém, após o suposto amigo confirmar que não conhecia, o segurança tentou capturar o homem, mas já era tarde.

Luicidi então escapou e entrou no elevador. Imagens de segurança do complexo mostram que ele chegou ao 49º andar e depois subiu as escadas, até o topo.

Segundo a imprensa local, a polícia informou que o homem foi visto com vida pela última vez às 19h38.

Uma funcionária acionou as autoridades após o homem bater em uma das janelas da cobertura para pedir ajuda. A causa da morte não foi revelada.

A última postagem no Instagram de Remi Enigma foi em Hong Kong e ocorreu há uma semana. Nas redes sociais, muitas pessoas deixaram mensagens, criticando ou apoiando suas aventuras.

“Valeu a foto? Colocar-se em situações perigosas para quê? Desta vez você não volta. Sua família perde você por absolutamente nada”, escreveu uma pessoa. Já outra disse: “Mano saiu fazendo o que amava! Ele viveu sua vida plenamente. Poucos podem dizer isso”.

