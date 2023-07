“Pessoa fantasiada de urso?” Zoológico chinês nega acusação de fraude

Um zoológico chinês foi obrigado a emitir um comunicado para encerrar uma onda de boatos que estava ameaçando a sobrevivência do negócio: o público estava duvidando que o urso-sol da Malásia que era visto andando em duas patas fosse de verdade, segundo notícia do New York Post.

Nas imagens divulgadas pelo jornal Hangzhou Daily, o urso aparece ereto como um ser humano, tem pernas finas e as dobras na parte de trás parecem que se tratava de uma pessoa fantasiada como urso para enganar o público.

Para acabar com as dúvidas, o zoo de Hangzhou lançou um comunicado onde a ursa Ângela, a mesma que aparece nas imagens, se dirige ao público. “Algumas pessoas pensam que eu sou como uma pessoa. Parece que você não me entende muito bem”, diz.

Urso da Malária que gerou polêmica (Reprodução/Shanghai Daily)

Os tratadores do local explicaram que os ursos da Malásia são menores que os outros e tem uma aparência diferente, mais próxima de um grande cão.

LEIA TAMBÉM: Comemorando 50 anos de casamento, homem planta mais de 1 milhão de girassóis

As autoridades da cidade de Hangzhou também esclareceram que uma pessoa dentro de uma fantasia felpuda como aquela não sobreviveria ao verão local e desmaiaria em poucos minutos.

Para que a imprensa tivesse acesso para fiscalizar os animais, um funcionário do zoológico disse que visitas estavam sendo organizadas para que os repórteres pudessem averiguar a veracidade dos ursos.

Os ursos-do-sol são considerados os menores do mundo, atingindo a altura de um cachorro grande, com cerca de 1,27 metro quando estão de pé nas patas traseiras, uma grande diferença se comparado aos quase 3 metros que atingem os ursos cinzas.

Esse não é o primeiro caso em que um zoológico é acusado de tentar enganar os visitantes na China. De acordo com o jornal local, outros zoos foram acusados de tingir cães para se parecerem com lobos e pintar burros para que ficassem parecidos com zebras.