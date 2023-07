Noiva não aceita a justificativa da irmã para faltar ao seu casamento

A relação entre duas irmãs ficou completamente complicada depois que uma delas se recusou a comparecer ao casamento da outra. O que a noiva não levou em consideração, foi que sua irmã sofreu um acidente de bicicleta apenas alguns dias antes do casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva não achou que o fato da irmã ter sofrido um acidente fosse uma justificativa válida para ela deixar de ir ao seu casamento, e avisar isso somente quatro dias antes da celebração.

Sem se identificar, a irmã mais velha contou sua história no Reddit e explicou os motivos que a fizeram não ir ao casamento da irmã mais nova.

“Nós sempre nos demos bem e seu noivo a pediu em casamento alguns meses atrás. Ela convidou toda a família e alguns amigos para o casamento. Acontece que quatro dias antes da celebração eu caí de bicicleta enquanto andava em uma rua perto de casa”.

“Na queda eu machuquei minha perna, meus braços e meu rosto e achei que isso não me permitiria ir ao casamento”, conta.

“Minha irmã ficou sabendo poucas horas depois e ficou completamente furiosa. Ela me disse que é apenas um arranhão idiota e que eu não estou indo ao casamento por causa de um amigo dela, que é meu ex. Depois de uma hora eu recebi uma ligação da minha mãe me xingando e afirmando que sou uma mentirosa”.

Ela teve o apoio do médico

Após o acidente, a mulher conta que também passou a sentir tonturas e náuseas, o que a fez procurar por um hospital. No local, ela foi identificada com uma pequena concussão e precisou tratar os diversos ferimentos em seu rosto.

“Eu fiquei com muito enjoo e tontura, além de uma grande cicatriz vermelha na minha cara. Por conta das atitudes da minha irmã o meu marido também decidiu não ir ao casamento”.

“Faltam 3 dias e eu ainda me sinto mal, minha mãe me repreende direto por não ir e minha irmã joga na minha cara que foi em todos os meus eventos importantes”.

Para os usuários do Reddit, ela deve repensar sua decisão já que ainda faltam alguns dias para o casamento.

“Quatro dias antes você decidiu não ir por causa de alguns machucados. Isso é errado, espere chegar mais perto do casamento”, comentou uma pessoa.

“Se você realmente quisesse ir, esses hematomas não te impediriam. O único problema real são as náuseas e a tontura. No mínimo vá ao médico e examine essas questões”, finalizou outra.