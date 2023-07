Mulher conta primeiro encontro decepcionante com homem espanhol: “como pode ser tão bonito e tão miserável”

O primeiro encontro pode ser um momento decisivo para muitos romances, mas algumas vezes também rendem péssimas experiencias.

De acordo com o portal 20 Minutos, uma jovem equatoriana passou por um “date ruim” com um homem espanhol e contou nas redes sociais como foi a experiencia.

María Alejandra, mora em Madri há alguns meses e decidiu baixar um aplicativo de namoro para tentar conhecer alguém. Assim, ele compartilhou em seu perfil do TikTok a história do seu primeiro encontro com um jovem espanhol.

“Eu nunca tinha saído com um espanhol, mas tinha medo porque me disseram que eles são esse tipo de homem que fazem você pagar a conta”, diz ela, mencionando que suas amigas avisaram esse detalhe.

Aparentemente, o encontro entre os dois foi muito bom. Ela o esperou em um bar e, enquanto isso, pediu uma garrafa de água. Quando ele chegou, pediu uma cerveja e, quando quiseram pedir uma segunda rodada, o local já estava fechando. Então o que ela temia aconteceu.

“Quando chega a conta, na minha cabeça eu dizia ‘acho que ele não vai me obrigar a pagar a conta por que eu só pedi água’. Mas me iludi, porque ele me obrigou a pagar a conta. Eu queria morrer, não acredito que um homem tão bonito seja tão miserável nesta vida”, reclamou.

A jovem decidiu continuar o encontro em outro local porque eles tinham uma conexão muito boa, mesmo não concordando com pagar a metade da conta no primeiro encontro.

Eles foram em três bares diferentes e um deles ainda cobrou a maior parte da conta para ela, o que não passou despercebido.

“Não entendo, senhor, por que está cobrando mais de mim do que dele, se eu sou a mulher. Se vai cobrar de outra pessoa, deve cobrar dele e não de mim”, disse ela revelando o que pensou no momento.

Ela ainda contou que precisou tomar a iniciativa de beijá-lo, porque ele apenas pediu para beijá-la apenas uma vez, no meio de uma conversa.

Ela ainda finaliza as críticas contando que já eram três da manhã na hora de ir embora e ele tinha uma moto, então poderia ter levado para casa, mas nem se ofereceu.

“Ele me perguntou como eu cheguei em casa, obviamente deixei a mensagem como vista e não respondi mais, e não vou mais sair com ele “, finaliza a jovem.